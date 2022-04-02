الملك سلمان مغرداً: نبتهل للمولى سبحانه أن يديم على وطننا وشعبنا كل الخير

جدة : البلاد
هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (السبت)، جميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.
وقال خادم الحرمين عبر حسابه في “تويتر”: “نهنئكم بشهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يكون شهر خير لعموم المسلمين والعالم أجمع”.
وأضاف: “نبتهل للمولى سبحانه أن يُديم على وطننا وشعبنا كل الخير، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وكل عام وأنتم بخير”.
نهنئكم بشهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يكون شهر خير لعموم المسلمين والعالم أجمع.
ونبتهل للمولى سبحانه أن يديم على وطننا وشعبنا كل الخير.
تقبل الله صيامكم وقيامكم، وكل عام وأنتم بخير.
— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) April 2, 2022