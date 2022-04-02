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الملك سلمان مغرداً: نبتهل للمولى سبحانه أن يديم على وطننا وشعبنا كل الخير
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الملك سلمان مغرداً: نبتهل للمولى سبحانه أن يديم على وطننا وشعبنا كل الخير

صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1443 هـ       2 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (السبت)، جميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال خادم الحرمين عبر حسابه في “تويتر”: “نهنئكم بشهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يكون شهر خير لعموم المسلمين والعالم أجمع”.

وأضاف: “نبتهل للمولى سبحانه أن يُديم على وطننا وشعبنا كل الخير، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وكل عام وأنتم بخير”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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