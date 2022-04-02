الملك سلمان مغرداً: نبتهل للمولى سبحانه أن يديم على وطننا وشعبنا كل الخير

جدة : البلاد

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (السبت)، جميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال خادم الحرمين عبر حسابه في “تويتر”: “نهنئكم بشهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يكون شهر خير لعموم المسلمين والعالم أجمع”.

وأضاف: “نبتهل للمولى سبحانه أن يُديم على وطننا وشعبنا كل الخير، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وكل عام وأنتم بخير”.