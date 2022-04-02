السديس يوصي ببذل المزيد من الجهود الميدانية لخدمة المعتمرين

البلاد : متابعات

ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمةً عبر الأجهزة اللاسلكية الميدانية الموزعة في أرجاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية.

وحث معاليه العاملين في كافة إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مواصلة الجهود الميدانية المتميزة لخدمة زوار بيت الله الحرام، وتقديم أرقى الخدمات لهم، مع الحفاظ على متطلبات الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشاد الشيخ السديس بما يشهده المسجد الحرام من تضافر للجهود والإمكانات، والانسيابية والمرونة التي يشهدها البيت العتيق تزامناً مع وصول المعتمرين والمصلين لأداء مناسكهم، رافعاً الشكر لولاة الأمر الميامين-حفظهم الله- على ما يبذلونه من جهود عظيمة هدفها التيسير على قاصدي بيت الله الحرام.