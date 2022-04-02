إطلاق “محطة كدانة” بالساحة الغربية لمنشأة الجمرات في مشعر منى

مكة المكرمة : البلاد

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير، عن إطلاق مشروع “محطة كدانة” في الساحة الغربية لمنشأة الجمرات، بمساحة إجمالية تبلغ 10,755 م2، وتضم 2000 موقف تقريباً لاستقبال 12 حافلة في الساعة الواحدة، وتتميز المحطة بسرعة حركة الحافلات إذ لا يزيد معدل الانتظار عن دقيقة واحدة، لاحتوائها على مواقف عامة ومنطقة مخصصة للتنزيل والتحميل للحافلات والسيارات الصغيرة، ومواقف مخصصة لذوي الإعاقة، كما تضم عددا من الخدمات العامة كمراكز التموينات وصوالين الحلاقة ومقاهي، و” أكشاك” لبيع المأكولات السريعة والشعبية، إلى جانب مبنى للإدارة ومركز للإرشاد والتوجيه، ودورات مياه.

ويهدف المشروع ،الذي استغرق تنفيذه 25 يوماً، بإشراف شباب سعوديين وتنفيذ شركة وطنية، إلى تحسين خدمات المحطة لاستقبال المعتمرين والمصلين القادمين من وإلى الحرم المكي الشريف، على مدار العام، العمل على تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لزيادة الطاقة الاستيعابية، وسهولة الحركة.

وسيتم تشغيلها والاستفادة من خدماتها ابتداءً من رمضان هذا العام.

يذكر أن محطة كدانة أدرجت في تطبيق “اعتمرنا” وتطبيقات أخرى تخدم الزوار والمعتمرين، تحت مسمى محطة كدانة بدلاً من موقف الجمرات.