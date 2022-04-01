محافظ جدة المكلف يتوج الفائزين بجائزة جدة للإبداع في نسختها الخامسة

جدة عبدالهادي المالكي

عدسة: خالد مرضاخ

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة , توج صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف, اليوم , الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع في نسختها الخامسة ضمن ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟”، كما دشن سموه موقع جائزة جدة للإبداع المطور, والمنصة الرقمية, ونادي أصدقاء جائزة جدة للإبداع , بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وذلك بمركز المؤتمرات بمقر جامعة جدة بحي الفيصلية.

وفي مستهل الحفل, ألقى معالي رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة الدكتور أسامة بن صادق طيب, أكد خلالها تميز هذه الدورة من جائزة جدة للإبداع عن سابقاتها بالكثير من الأمور, فقد حظيت بتدشينها قبل عدة أشهر ورعاية ختامها اليوم من قبل صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, وبمتابعة دقيقة لأنشطتها وفاعلياتها من قبل سمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ومحافظ جدة المكلف.

وقال:” كان من نتائج هذين التشريفين أن زادت وتنوعت فاعليات دورة الجائزة فشملت فعاليات تفاعلية مع المجتمع في السلام مول امتدت لعدة اسابيع, و مسابقة فكرية لطلاب وطالبات المحافظة, و إنشاء نادي تطوعي لأصدقاء الجائزة, وموقع تفاعلي إلكتروني ومرصد رقمي للمبادرات المقدمة للجائزة وغير ذلك”, موجها الشكر لصاحبي السمو على الدعم و التوجيه والمتابعة, ولرعاة الجائزة علي دعمهم السخي واستمراره, وللشركاء الاستراتيجيين جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جده و جامعة عفت رؤساء و منسوبين, وكذلك لرئيس وأعضاء وعضوات لجنة التحكيم لما بذلوه من جهود مضنيه في تحكيم المبادرات المقدمة.

عقب ذلك اعتمد الأمير سعود بن عبد الله النتائج النهائية والفائزين للنسخة الخامسة من الجائزة, وكرّم الرعاة, ثم شاهد سموه والحضور فيلماً تعريفياً عن جائزة جدة للإبداع، بعدها جرى استعراض المراكز الثلاثة الأول من الفائزين بمجالات الجائزة الخمسة، ثم تقديم عروضٍ مرئية تعريفية بالمبادرات المقدمة لنيل الجائزة في مجالاتها المختلفة.

وتوج سموه المبادرات المرشحة للفوز بجائز جدة للإبداع في مجال( الإبداع في العالم الرقمي ) ، حيث حصد المركز الأول ‏منال عبدالرحمن النعمي عن مبادرة” الرياضيات بلون الواقع” والمركز الثاني مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة

‏بمبادرة ” تثقيف مرضى علاج الأورام بالأشعة ( الوسائط الرقمية ) وفاز بالمركز الثالث عهود عوض الجهني بمبادرة ” المنصة السعودية لأبحاث العناية الحرجة SCAPE ” ” وفي مجال ( الإبداع الحكومي ) حصل مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز على المركز الأول ، عن مبادرة ” رحلة الشفاء والأمل والحياة الطبيعية ” وفاز بالمركز الأول مكرر مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز عن مبادرة ” وحدة علاج الصرع ” فيما كان المركز الثالث لفرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عن مباردة ” استضافة الفعاليات والبطولات العالمية بمحافظة جدة “.

كما توج سمو محافظ جدة المكلف الفائزين بالجائزة في مجال ( الإبداع الأمني ) حيث حصد قطاع حرس الحدود بجدة المركز الأول عن مبادرة ” زاول حرس الحدود بلاحدود ” , والمركز الثاني هيئة الزكاة والجمارك جمرك مطار الملك عبدالعزيز بمبادرة ” تطوير تقنيات ضبط المخدرات الموجودة لدى المهربين ” ، والمركز الثالث إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة , بمبادرة ” أمنكم هدفنا ” فيما حل في المركز الأول في مجال ( الإبداع المجتمعي ) شركة التمكين الذكي للتدريب , بمبادرة ” مجتمع المتأتئ الذكي” ، والمركز الثاني جمعية المبادرات المتميزة في المسؤولية الاجتماعية , بمبادرة جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز ” ، والمركز الثالث وقف سفراء التطوع , بمبادرة ” هم بركتنا . ” وفي ( مجال تحسين جودة الحياة) حيث حصد المركز الأول عزيزه علي العقيلي , بمبادرة ” كتاب تقنيات الخيال العلمي ، والمركز الثاني محمد باحارث , بمبادرة ” التوعية بإعاقة الديسلاكسيا ” ، والمركز الثالث سعيد مرزوق با رضوان , بمبادرة ” إنارة العقول ي مجال الأبحاث الطبية ” .

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية لسمو مستشار أمير منطقة مكة المكرمة مع فريق العمل في جائزة جدة للإبداع، والرعاة والمشاركين وأصحاب المبادرات الفائزة.