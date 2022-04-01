شباب يد الوحدة يتوج ببطولة المملكة لأبطال المناطق

الدمام-حمودالزهراني

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد الأستاذ علي الفرج، فريق الوحدة بلقب بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2021-2022م، بعد تغلبه بنتيجة (22-25) على فريق الابتسام الذي حلّ ثانيًا، وذلك في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعتهم اليوم الجمعة على صالة نادي الشباب بالرياض، التي احتضنت منافسات البطولة على مدى 5 أيام متتالية، بمشاركة 8 فرق.

وتمكن نادي العدالة من تحقيق المركز الثالث بعد فوزه على فريق الحزم بنتيجة (35-27) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليحل العدالة ثالثًا والحزم رابعًا.

البطولة جاء بحصول الوحدة على المركز الأول، والابتسام ثانيًا، مع تأهلهما إلى الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم القادم 2022-2023 م، وحل العدالة في المركز الثالث، ثم الحزم في المركز الرابع، وجاء في الترتيب الخامس الشباب، والعروبة سادساً، وأحد سابعاً، والخالدي في المركز الثامن والأخير.