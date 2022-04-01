الرياضة

شاهد: الكشف عن “لعيب” تعويذة مونديال قطر 2022

محمد ابو الوفاaccess_time29 / شعبان / 1443 هـ       1 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
تعويذة كأس العالم قطر 2022 لعيب

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم قطر 2022 اليوم الجمعة، عن التعويذة الرسمية للمسابقة “لعيب” المستوحى من اللباس العربي الأصيل.

وجاء الكشف عن تعويذة “لعيب” على هامش إجراء قرعة كأس العالم، في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة مندوبين عن المنتخبات المتأهلة.

الفيديو التقديمي كالتالي: “تابعت كل بطولات كأس العالم من عالم التعويذات الخيالي وتفاعلت مع أهم لحظاتها لكني قررت أظهر وأحضر أفضل نسخة.. #قطر2022“.

 

m.abo.elwafa

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