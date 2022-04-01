شاهد: الكشف عن “لعيب” تعويذة مونديال قطر 2022

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم قطر 2022 اليوم الجمعة، عن التعويذة الرسمية للمسابقة “لعيب” المستوحى من اللباس العربي الأصيل.

وجاء الكشف عن تعويذة “لعيب” على هامش إجراء قرعة كأس العالم، في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة مندوبين عن المنتخبات المتأهلة.

الفيديو التقديمي كالتالي: “تابعت كل بطولات كأس العالم من عالم التعويذات الخيالي وتفاعلت مع أهم لحظاتها لكني قررت أظهر وأحضر أفضل نسخة.. #قطر2022“.

السلام عليكم, Hi, Salut, 你好, Hola

أنا لعّيب! التعويذة الرسمية لمونديال #قطر٢٠٢٢! تابعت كل بطولات كأس العالم من عالم التعويذات الخيالي وتفاعلت مع أهم لحظاتها

لكني قررت أظهر وأحضر أفضل نسخة .. #قطر2022 pic.twitter.com/i0qOwte8cb — Road to 2022 (@roadto2022) April 1, 2022