دعم القطاع الخاص السياحي

الرياض- البلاد

وقع صندوق التنمية السياحي أمس، مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الثقافي، بهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص وجذب المستثمرين إلى القطاعين السياحي والثقافي، وذلك في إطار الجهود الدائمة لتنمية القطاعين وتطوير ودعم المحتوى المحلي، وتعزيز قدرات الابتكار والإنتاج فيهما وتنمية المواهب في المملكة، إضافةً إلى تعزيز الأدوار التكاملية بين الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافي محمد بن عبد الرحمن بن دايل، بحضور محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن پول جروف.

وبموجب هذه المذكرة سيتعاون الصندوقان في المشاريع الحالية والمستقبلية المشتركة بينهما لتحقيق المردود الإيجابي الذي يخدم كلاً من قطاعي السياحة والثقافة من خلال دراسة وتطوير مبادرات ثنائية بينهما في مجالات عدة، أبرزها بحث الفرص لدعم وتطوير المنشآت السياحية والثقافية، وتبادل الخبرات في مجالات التمويل والاستثمار والإستراتيجيات والشؤون التنظيمية، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين، وتنمية أعمال القطاع من حيث المنشآت والفعاليات والمواسم الثقافية.