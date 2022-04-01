تكريم المتميزين في الرخصة المهنية والاختبارات الدولية

الرياض- البلاد

كرّم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود بن سعيد المتحمي ، 517 معلماً ومعلمة من المتميزين والمتميزات الحاصلين على معدل 90% فأكثر في متوسط اختباري (التربوي العام والتخصص)، 118 معلماً ومعلمة تم تكريمهم حضورياً على مسرح وزارة التعليم، و 399 معلماً ومعلمة من الحاصلين على معدل 85% فأكثر في متوسط اختباري (التربوي العام والتخصص) جرى تكريمهم في إداراتهم التعليمية، كما كرّم 33 مدرسة تميّزت في نتائج اختبار TIMSS الدولي، إضافة إلى تكريم 5 إدارات تعليم، وأفضل 5 مكاتب تعليم.



وأكد الدكتور آل الشيخ في كلمته بهذه المناسبة، أن تكريم هذه النخبة من المعلمين والمعلمات، والمدارس ومكاتب وإدارات التعليم يعكس الأثر الواضح لدعم سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسموِّ سيدي وليِّ العهد الأمين -حفظهما الله- لقطاع التعليم، وما يقدمانه من رعايةٍ كريمة، أتاحت تحقيق المنافسة الدولية في قطاع التعليم، وتطوير أداء منسوبيه، وفق أفضل الممارسات العالميّة.