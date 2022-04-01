تشجيع العمل العقاري الحر

الرياض – البلاد

وقعت الهيئة العامة للعقار مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) “خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال” تهدف لدعم ورفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع ممارسة العمل الحر في القطاع العقاري، ودعم العاملين فيه.

رعى توقيع الاتفاقية الأمير سعود بن طلال بن بدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، فيما مثّل الهيئة العامة للعقار في توقيع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية وإدارة المشاريع المهندس عبدالعزيز المحيميد، و”منشآت” نائب المحافظ للتخطيط والتطوير سامي الحسيني.

وتهتم المذكرة بترخيص إنشاء حاضنات رواد الأعمال القطاع العقاري، وإدراج المنشآت المصنفة من الهيئة العامة للعقار ضمن برنامج “طموح”، وتصنيف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة.