الرياضة

الهدى يرافق الابتسام للدوري الممتاز لكرة اليد

صحيفة البلادaccess_time29 / شعبان / 1443 هـ       1 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني
تأهل فريق الهدى رسمياً إلى مصاف أندية بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي القادم 2022-2023م، برفقة فريق الابتسام الذي ضمن التأهل يوم الاثنين الماضي.

جاء تأهل الهدى بعد تفوقه على نظيره الروضة بنتيجة (30-29) ووصوله إلى النقطة 33 في رصيده، في المواجهة التي جمعتهم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، ضمن الجولة العشرين من بطولة دوري أندية الدرجة الأولى.

وفي باقي نتائج مباريات الجولة، تلقى المتصدر بـ 35 نقطة فريق الابتسام الخسارة من نظيره القادسية بنتيجة (33-32) في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي القادسية بالخبر، وفي حفر الباطن استطاع الباطن التفوق على الهداية بنتيجة (30-28)، وفي مكة المكرمة تعادل فريقا حراء والخويلدية بنتيجة (33-33)، وحقق الجزيرة الفوز على هجر بنتيجة (35-33)، وفي آخر مباريات الجولة تعادل الجيل مع الثقبة بنتيجة (35-35).

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *