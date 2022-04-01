الهدى يرافق الابتسام للدوري الممتاز لكرة اليد

الدمام- حمودالزهراني

تأهل فريق الهدى رسمياً إلى مصاف أندية بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي القادم 2022-2023م، برفقة فريق الابتسام الذي ضمن التأهل يوم الاثنين الماضي.

جاء تأهل الهدى بعد تفوقه على نظيره الروضة بنتيجة (30-29) ووصوله إلى النقطة 33 في رصيده، في المواجهة التي جمعتهم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، ضمن الجولة العشرين من بطولة دوري أندية الدرجة الأولى.

وفي باقي نتائج مباريات الجولة، تلقى المتصدر بـ 35 نقطة فريق الابتسام الخسارة من نظيره القادسية بنتيجة (33-32) في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي القادسية بالخبر، وفي حفر الباطن استطاع الباطن التفوق على الهداية بنتيجة (30-28)، وفي مكة المكرمة تعادل فريقا حراء والخويلدية بنتيجة (33-33)، وحقق الجزيرة الفوز على هجر بنتيجة (35-33)، وفي آخر مباريات الجولة تعادل الجيل مع الثقبة بنتيجة (35-35).