الرياضة ” المنشطات” توقف فهد المولد.. وجلسة استماع تحدد مصيره

جدة- البلاد

كشفت مصادر أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قررت إيقاف لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد؛ وفقًا لما جاء في برنامج “أكشن مع وليد” لتعاطيه منشطات محظورة، وأن اللجنة قد أرسلت خطابًا رسميًا لناديه الاتحاد بهذا الشأن. وأوضحت المصادر أن القرار النهائي الخاص بمدة الإيقاف سيكون بعد جلسة الاستماع، ولحين اكتمال التحقيقات. وأضافت المصادر أن نوع المادة والاعتراف سيحدد فترة الإيقاف، وإذا ثبت أن دخول المادة إلى جسم اللاعب بالخطأ تكون العقوبة مخففة. يذكر أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت إيقاف فهد المولد لاعب الاتحاد عن المشاركة في المنافسات الرياضية الداخلية والخارجية في عام 2019 لمدة عام؛ بسبب ثبوت تعاطيه أحد المنشطات المحظورة.