«التجارة» تستطلع الرأي حيال حماية المستهلك

الرياض- البلاد

دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام حماية المستهلك، حتى تاريخ 14/10/1443هـ الموافق 15/5/2022؛ وذلك بهدف تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة أو غير الآمنة، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك.

وتضمن مشروع النظام حظر مشروع النظام، الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، وشروط العقود المجحفة، ووضع الأحكام المنظمة للعقود عن بُعد والعقود المبرمة خارج محل المشغل الاقتصادي، وشروط الإعلان المقارن، ومتطلبات الإفصاح عن الإعلانات، وحظر الإعلانات الموجهة إلى الأطفال التي من شأنها الإضرار بهم.

وبين مشروع النظام أحكام الضمان ومطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات القياسية ومعايير الجودة، كما عزز المشروع الإطار المؤسسي للرقابة، وكذلك تطوير آليات تسوية نزاعات المستهلكين من خلال تعزيز آليات تسوية النزاع البديلة ، كما نص على عقوبات إدارية في حال مخالفة المشغلين الاقتصاديين أحكام النظام، وذلك إلى جانب العقوبات الجزائية.