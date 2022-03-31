متحدث الموارد البشرية لـ(البلاد): جاهزية كاملة للتعامل مع حالات التسول

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

استكملت مكاتب مكافحة التسول في جميع مناطق المملكة استعداداتها وترتيباتها اللازمة لشهر رمضان المبارك، اوضح ذلك في تصريح خاص لـ” البلاد ” سعد آل حماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. واضاف ان هذه الاستعدادات تتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في امارات المناطق فوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث يتم بحث حالة المتسولين السعوديين بعد القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية حيث تتولى مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة دراسة حالتهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية من قبل الاخصائيين والاخصائيات الاجتماعيين بحسب الحالة ومن ثم التنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية لتقديم الخدمات اللازمة لهم حسب طبيعة كل حالة.



بحيث اذا كان المتسول قادرا على العمل فتتم احالته الى وحدة التمكين او صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” للنظر في ايجاد عمل مناسب له ولمن يعول من افراد اسرته.

واضاف ال حماد قائلا واما اذا ثبت حاجة المتسول للمساعدة ولا يستطيع العمل فيتم تسجيله في الضمان الاجتماعي في حالة مطابقة الشروط اللازمة عليه كما يتم احالته لمؤسسات المجتمع المدني للنظر في تقديم المساعدة المادية اللازمة له والاستفادة من القنوات الداعمة مثل منصة تبرع احسان الخيربة لسد حاجته واسرته. كما تقوم الوزارة بتقديم كافة المعلومات والارشادات وايضاح خطورة وعقوباته. وبين انه بالنسبة للمتسول الوافد ففور القبض عليه من قبل الجهات الأمنية يتم اعداد محضر بالوا قعة ومن ثم يحال الى مراكز الشرطة لمباشرة التحقيقمعه ومعرفة مشروعية اقامته ومن ثم يعاد الى بلاده.

واشار آل حماد الى إنه يتضح من ذلك ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتما عية تعمل في مكافحة التسول من خلال التنسيق المتواصل مع الجهات ذات العلاقة حيث أن جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لها دورها الفعال الذي لا يجب اغفاله في مكافحة هذه الظاهرة السلبية من خلال وزارة الداخليه ممثلة في أمارات المناطق التي تعتبر الشريك الأساسي في مكافحة هذه الظاهرة.