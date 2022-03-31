طرح مناقصة لاستيراد 355 ألف طن قمح

الرياض : البلاد

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح مناقصة لاستيراد كمية (355) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة ( سبتمبر- نوفمبر 2022).

وصرح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن خاصة مع استقرار سلاسل إمداد القمح لكافة موانئ المملكة، وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (6) بواخر, بواقع (1) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(1) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، و(1) باخرة لميناء جازان.

وأوضح الفارس أن موانئ المملكة تواصل استقبال الشحنات المتعاقد عليها حتى نهاية أغسطس 2022م، حيث سبق وأن تعاقدت المؤسسة على نحو (2) مليون طن مجدول وصولها خلال الفترة (يناير – أغسطس 2022م)، يذكر أن المؤسسة بدأت منتصف الشهر الحالي باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم (2022م)