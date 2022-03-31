“بوابة الدرعية” تسلم مركز الملك سلمان للإغاثة 235 طناً من تمور الدرعية

الرياض : البلاد

سلمت هيئة تطوير بوابة الدرعية 235 طناً من التمور التي تنتجها مزارع الدرعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف توزيعها في الدول ذات الاحتياج وذلك ضمن جهود المركز الإنسانية، حيث تشتهر مزارع الدرعية بإنتاجها مئات الأطنان من التمور متعددة الأنواع ومن أشهرها: المنيفي، ونبوت سيف، والسلج، والبرحي، والخلاص، والصقعي، والتي تحتوي على قيمة غذائية عالية.

كما يسهم التعاون بين الجانبين في توفير فرص متنوعة من خلال العمل التطوعي لموظفي هيئة تطوير بوابة الدرعية ومجتمع الدرعية في المشاريع والمبادرات المختلفة لمركز الملك سلمان للإغاثة، والتوعية بالأنشطة الإغاثية والإنسانية التي ينفذها المركز في الخارج، والتعاون في تعزيز المشاركة وتبادل الدراسات والإحصائيات والتقارير ذات العلاقة، بالإضافة إلى التنسيق فيما يخص المبادرات والبرامج المشتركة.

يذكر أن مذكرة التفاهم شملت توزيع محاصيل التمور للعام الحالي من المواقع التي تحددها الهيئة والواقعة ضمن النطاق الإشرافي لبوابة الدرعية لمستفيدي مركز الملك سلمان للإغاثة من الدول ذات الاحتياج على أن تقوم الهيئة بجميع الأعمال الخاصة بتجهيز المحاصيل وفق المعايير التي حددها المركز.