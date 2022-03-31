المملكة وجيبوتي تعززان التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي

البلاد : متابعات

التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه بمكتبه في الوزارة اليوم بمعالي وزيرة الدولة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار بجمهورية جيبوتي مريم حمدو علي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الاقتصاد الرقمي، كما اطلع الوفد الجيبوتي على تجربة المملكة الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومجالَي الحكومة الرقمية والأمن السيبراني.

حضر اللقاء سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.