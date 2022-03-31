القصبي يطلق سباق الإعلام «ميدياثون»

البلاد : متابعات

أعلن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن قرب إطلاق المنافسة الإعلامية “ميدياثون”، تحت شعار “سباق الإعلام”، أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام للتطوير وتحفيز الفكر الإعلامي المبدع.

وأكد الدكتور القصبي أن “ميدياثون” يهدف إلى خلق تنافس بين الإعلاميين والمهتمين لتقديم مبادرات خلاقة ومشروعات نوعية، تمثل حلولًا مبتكرة للتحديات الإعلامية، بالشراكة والتعاون مع مجموعة stc .

وقال معاليه: “كلنا شغف لتلقي أفكار المبدعين من أبناء هذا الوطن وبناته، لتحقيق مستقبل إعلامي أفضل يلبي التطلعات”.

الجدير بالذكر أن “سباق الإعلام” يسعى إلى استقطاب الحلول الإبداعية، ضمن أربعة تحديات مستهدفة في نسخته الأولى، وهي تقليدية الطرح الإعلامي، وجمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، وسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية، وتطوير التواصل الدولي.

ويهدف المشروع إلى صناعة مساحة إبداعية تشاركية للتطوير، وتعزيز أثر المشروعات المشاركة من خلال ورش العمل المقدمة للمشاركين، وتدريب الفرق الأكثر تميزًا، للإسهام في تحسين مستوى الأفكار المقدمة، وربط الفرق الفائزة بالجهات ذات العلاقة، للعمل على تنفيذ هذه المشروعات.

وسيكون تقديم أفكار المشروعات عبر البوابة الإلكترونية للمشروع Mediathon.media.gov.sa التي ستبدأ في استقبال المشاركات قريبًا.