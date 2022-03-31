الصحة: طريقتان لتقليل تناول الكافيين قبل شهر رمضان

جدة ـ نجود النهدي

حددت وزارة الصحة، أمس طريقتين لتقليل تناول الكافيين قبل شهر رمضان وتفادي أعراض صداع الانسحاب. وقالت الوزارة إنَّ تقليل الكافيين مهمة صعبة بينما قطعها بشكل مفاجئ قد يتسبب في صداع الانسحاب.

وأكملت الوزارة، أن تقليل تناول الكافيين بشكل تدريجي يكون بتقليل استهلاكه إلى نصف كوب يوميًا قبل شهر رمضان، كما نصحت الوزارة باستهلاك أقل من 5 مشروبات أسبوعيا تحتوي على الكافيين. وأضافت وزارة الصحة – عبر تويتر – أن صداع الانسحاب قد يستمر بضعة أيام لذلك يفضل القيام بذلك بشكل تدريجي.

واختتمت، أنه بمجرد الوصول إلى هذا المستوى من الاستهلاك ستكون إزالة الكافيين من النظام الغذائي مريحة. وبالنسبة لمرضى السكري نصت بضرورة استشارة الطبيب للتأكد من قدرتهم على الصوم داعية إلى ضرورة عمل تحليل سكر بشكــــــل منتظـم من أجـل تعديـــــل الجرعـة حسـب ما يـراه الطبيب. وإستطردت أن جرعة الإفطار كما هي ولأنها تسبب انخفاضا في الســـكر فيفضل تقليل جرعة السحور إلى النصف وإذا اســـتمر انخفاض ســـكر الـــدم، فيفضل إلغـــاء جرعة الســـحور مـــع مراجعة الطبيب. أما إذا كان المريـــض يســـتخدم الـــدواء 500 ملغـــم مرة واحدة فيأخذ الحبة عند الإفطار إذا كان يأخـــذ حبتين في اليـــوم 500 أو 1000 ملغم فيأخذ حبة واحدة عند الإفطار وأخرى مع السحور إذا كان يستخدم المريض ثلاث حبات يوميا 1/4 فيفضل أخذ حبتين بعد الإفطار وحبة وقت السحور إذا كان يأخذ أربع حبات فحبتان مع الإفطار وحبتان مع السحور أما المنظـــم 750 XR فيفضل أخذ جرعة واحدة بعد الإفطار سواء كانت حبة أو حبتين أو ثلاث.

وبالنسبة لمريض الربو فإن استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصيام لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة وليس طعام.

وبالنسبة للمضادات الحيوية إذا كان المريض يستخدم المضاد ثلاث مرات فلا بد من مراجعة الطبيب لصرف البديل إذا كان ممكنا.