السعودية الأعلى في الإنفاق الحكومي التقني

الرياض – البلاد

قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، إن المملكة هي الأعلى عالمياً في نسبة الإنفاق الحكومي التقني بنسبة 21.7 % من الإنفاق الوطني التقني ، وبقيمة تصل إلى 93 مليار ريال حتى 2025 ، متوقعا أن تستحوذ خدمات تكنولوجيا المعلومات على 74 % من إجمالي الطلب الحكومي في السنوات المقبلة ضمن حلول الحوسبة السحابية، والبرمجيات، والبيانات الضخمة.

وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال ، أن المبادرات الحكومية تعمل على تعزيز التوطين في قطاع الرقمنة، موضحا أن حجم الاستثمارات في هذا الجانب بلغ 73 % من إجمالي تمويل رأس المال الجريء.

وأكد الصويان أن الهيئة عملت على إطلاق برنامج الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية “صدف” لتحسين التخطيط المالي وتسريع المشتريات الرقمية في الجهات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الحكومة الرقمية، ورفع جودة أعمال موردي ومشغلي خدمات الحكومة الرقمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتعزيز المحتوى المحلي ، مشددا على أن رؤية الهيئة، أن يكون برنامج “صدف”بوابة الاستثمار الرقمي للقطاع العام والخاص وصولاً إلى اقتصاد رقمي مستدام وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.