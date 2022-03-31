الجزائر تطالب “رسميًا” بإعادة مباراة الكاميرون

تقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى إلى نظيره الدولي “فيفا” لإعادة مباراته أمام الكاميرون في الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري الخميس 31 مارس بيانًا أشار خلاله إلى أنه تقدّم بطلب رسمي لإعادة مباراة الكاميرون التي خسرها 2-1.

وحجز المنتخب الكاميروني بطاقته في مونديال قطر 2022 بالفوز على الجزائر إيابًا 2-1 بعد أن خسر منتخب الأسود غير المروضة في ملعبه ذهابًا 0-1.

وذكر بيان الاتحاد الجزائري أن حكم المباراة، الغامبي باكاري غاساما، ارتكب أخطاء فادحة أثرت على سير اللقاء، كما كلّف الاتحاد محامٍ أجنبي بتتبع القضية.