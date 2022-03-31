استثمارات صناعية ضخمة في قطاعات حيوية

الرياض- البلاد

رعى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، حفل توقيع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر» – المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ، أربع اتفاقيات مع شركاء دوليين ، وذلك في حفل أقيم بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كاسبارك)، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن ابراهيم الخريف، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) يوسف بن عبدالله البنيان.



وتمثلت الاتفاقية المشتركة الأولى مع شركة سيا تشانغوون الكورية، لإنشاء أول مصنع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) لصناعة أنابيب فولاذية مقاومة للصدأ (ستانلس ستيل) غير الملحومة، ويقدّر حجم الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع مليار ريال.

أما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها بالشراكة مع كل من شركة تطوير لخدمات النقل وشركة سي إتش تي سي الصينية، وذلك لإنشاء أول مصنع للحافلات في المملكة بقدرة إنتاجية تصل إلى (3000) حافلة سنوياً ، وله أهمية خاصة لتوطين صناعة حافلات تستخدم التقنيات الحديثة للمحركات، وستخدم هذه الحافلات قطاعات التعليم، والحج والعمرة، والنقل العام والسياحة، وسيتم إنشاء هذا المشروع في مدينة جدة ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج في الربع الرابع من عام 2024م.

وتمثلت الاتفاقية المشتركة الثالثة التي أُعلِن عنها في هذه المناسبة بين «دسر» وشركة ثري دي سيستمز الأمريكية ، لإنشاء (مركز الابتكار والتصنيع) في المملكة، وسيوفر المشروع المشترك حلولاً هندسية للطباعة ثلاثية الأبعاد والطباعة عند الطلب لخدمة القطاعات الصناعية والطبية والمجالات الدفاعية.

أما اتفاقية الشراكة الرابعة فكانت بين شركتي دسر وبيكر هيوز الأمريكية، لبناء منشأة بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف طن متري سنويا لإنتاج المواد الكيمائية المستخدمة في عمليات تصنيع النفط المستخرج ومعالجة المياه.

من جهته عدّ الرئيس التنفيذي لشركة «دسر» الدكتور رائد الريس أن توقيع هذه الاتفاقيات ، سيسهم في جذب استثمارات صناعية وخلق أكثر من 2600 وظيفة مباشرة وضخ ما يعادل 50 مليار ريال خلال العشرين سنة القادمة.