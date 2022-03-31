أمين جدة يكرم 21 مراقبا متميزا في 6 مجالات بلدية

جدة : البلاد

كرم معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي 21 مراقبا متميزا من منسوبي الأمانة وبلدياتها الفرعية وفريق برنامج إجادة، وذلك تزامنا مع “يوم المفتش والمراقب الميداني” الموافق لـ 30 مارس 2022م، ونظير جهودهم الرقابية التي نتج عنها رفع معدل امتثال المنشآت وساهمت في تحسين جودة الخدمات.

وثمن أمين جدة خلال حفل التكريم الذي جرى تنظيمه بمقر الأمانة الرئيس اليوم، جهود المراقبين في الارتقاء بالعمل الرقابي وتحسين جودة الخدمات للسكان والزائرين، والمساهمة في رفع معدل امتثال المنشآت التجارية، متطلعا إلى مضاعفة الجهود بما ينعكس على زيادة نسبة الامتثال.

وأوضحت الأمانة أن التكريم جاء تقديرا وعرفانا للمراقبين وتثمينا لجهودهم التي تجسد خط الدفاع الأول، وتساهم في المحافظة على معايير السلامة وجودة الخدمات المقدمة للأفراد، لافتة إلى أن الفرق الميدانية نفذت أكثر من 250 ألف جولة رقابية على خلال العام 2021م وأسفرت عن رفع معدل امتثال المنشآت من 12% إلى 24% .

وبينت الأمانة أن المراقبين المكرمين يمثلون ستة مجالات رقابية شملت (المباني والتعديات – الرقابة على المنشآت الصحية والتجارية من خلال برنامج إجادة – الرقابة على التزام المنشآت بالاجراءات الاحترازية – الرقابة على الأنشطة النسائية – الرقابة على بلاغات 940 – الرقابة على النظافة).

يذكر أن أمانة جدة أولت العمل الرقابي أهمية قصوى من خلال تكليف الكوادر المؤهلة، ودعمها بالبرامج التطويرية، وتحسين بيئة العمل، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للسكان والزائرين.