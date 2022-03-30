23.5 مليار ريال صفقات عقارية خلال شهر

جدة – البلاد

ارتفعت قيمة الصفقات العقارية بأكثر من 1 % لتبلغ نحو 23.4 مليار ريال، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن وزارة العدل خلال شهر رجب.

ومقارنة بالشهر السابق له (جمادى الآخرة)ـ، سجلت الصفقات العقارية ارتفاعا بقيمة 1.21 مليار ريال، وبنسبة 5% . ويعود ذلك إلى ارتفاع الصفقات العقارية التجارية بنسبة 18% لتصل إلى 6.9 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت الصفقات العقارية السكنية ارتفاعا بنسبة 1% لتصل إلى 14.63 مليار ريال، وبلغت الصفقات الزراعية والصناعية نحو 1.95 مليار ريال.

وبلغت قيمة الصفقات السكنية 62.3 % من إجمالي الصفقات العقارية، والصفقات التجارية نحو 29.4%، والصفقات الزراعية والصناعية 8.3 % فيما استحوذت صفقات الأراضي على الحصة الأكبر خلال شهر رجب بنسبة 87.8 % من القيمة الإجمالية، لتبلغ نحو 20.6 مليار ريال، تلتها الصفقات على الشقق بنحو 1.21 مليار ريال.

وبالنسبة لمساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات ، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 47% لتصل إلى 129.5 مليون متر مربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ بلغت مساحتها آنذاك 245.9 مليون متر مربع.

أما المدن الأكثر نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية (السكنية والتجارية) ، فقد سجلت الرياض القيمة الأعلى 9.22 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 4.97 مليار ريال خلال خلال شهر رجب.