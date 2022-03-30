الإقتصاد

23.5 مليار ريال صفقات عقارية خلال شهر

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1443 هـ      30 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

ارتفعت قيمة الصفقات العقارية بأكثر من 1 % لتبلغ نحو 23.4 مليار ريال، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن وزارة العدل خلال شهر رجب.
ومقارنة بالشهر السابق له (جمادى الآخرة)ـ، سجلت الصفقات العقارية ارتفاعا بقيمة 1.21 مليار ريال، وبنسبة 5% . ويعود ذلك إلى ارتفاع الصفقات العقارية التجارية بنسبة 18% لتصل إلى 6.9 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت الصفقات العقارية السكنية ارتفاعا بنسبة 1% لتصل إلى 14.63 مليار ريال، وبلغت الصفقات الزراعية والصناعية نحو 1.95 مليار ريال.

وبلغت قيمة الصفقات السكنية 62.3 % من إجمالي الصفقات العقارية، والصفقات التجارية نحو 29.4%، والصفقات الزراعية والصناعية 8.3 % فيما استحوذت صفقات الأراضي على الحصة الأكبر خلال شهر رجب بنسبة 87.8 % من القيمة الإجمالية، لتبلغ نحو 20.6 مليار ريال، تلتها الصفقات على الشقق بنحو 1.21 مليار ريال.

وبالنسبة لمساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات ، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 47% لتصل إلى 129.5 مليون متر مربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ بلغت مساحتها آنذاك 245.9 مليون متر مربع.
أما المدن الأكثر نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية (السكنية والتجارية) ، فقد سجلت الرياض القيمة الأعلى 9.22 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 4.97 مليار ريال خلال خلال شهر رجب.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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