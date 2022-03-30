وفد عسكري من الدول الإسلامية يزور التحالف الإسلامي العسكري

الرياض : واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في مقر التحالف الإسلامي بالرياض اليوم، وفد من منسوبي القيادات العسكرية في جمهورية إندونيسيا، ومملكة ماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، المشاركين في دورة مكافحة التطرف في معهد الشؤون الدينية للقوات المسلحة السعودية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التبادل المعرفي فيما يخدم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

واستمع الوفد إلى شرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، إضافة إلى جهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

وتطرق الأمين العام خلال استقباله للوفد إلى أن التحالف يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.