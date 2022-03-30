وزير العدل يلتقي بنظيره البحريني لبحث التعاون المشترك

المنامة : البلاد

التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مملكة البحرين اليوم، بمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بهدف تعزيز العلاقات العدلية بين البلدين الشقيقين.

وتناول اللقاء سبل تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين في المجال القضائي والعدلي، وبحث فرص التعاون والشراكة، والاطلاع على التجارب المتميزة في كلا البلدين، في مجال القضاء والتنفيذ، والإجراءات العدلية المعنية بحماية الأسرة، والتدريب العدلي والقضائي، إضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات الرقمية.

وتنطلق الزيارة من العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة التي تتسم باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطورًا مطردًا في كل المستويات انطلاقًا من الثوابت والرؤى المشتركة.

حضر اللقاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين عبدالله البوعينين، والنائب العام بمملكة البحرين علي البوعينين.