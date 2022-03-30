ميقاتي: لن أستقيل لتجنب تعطيل الانتخابات النيابية

بيروت – البلاد

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس (الثلاثاء)، بقاءه بمنصبه لتجنب إعطاء أي مبرر لتعطيل الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا إلى أنه “في ضوء المؤشرات الخارجية التي تصلنا والجولات الخارجية التي أقوم بها، نلمس دعما كبيرا للبنان وسعيا لمساعدته، فيما داخل البلد نرى تخبطا وسعيا من قبل البعض لاستثمار كل الأمور في الحملات الانتخابية”، في إشارة لتحركات حزب الله للسيطرة على الأغلبية النيابية.

وتأتي تصريحات ميقاتي على خلفية هجوم عنيف استهدفه، من قبل عدد من النواب اللبنانيين الموالين لحزب الله بسب مشاريع مالية تقدمت بها الحكومة لإقرارها بمجلس النواب. وأضاف ميقاتي أنه “بدل أن نتعاون، حكومة ومجلسا نيابيا، للخروج من الأزمة، نرى تهجما لا فائدة منه، وبالأمس سمعت كلاما يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة منها، فقلت لم لا، طالما أن أوراقنا مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي نعاني منها، وإذا كان المجلس النيابي مستعدا للتعاون معنا، فهذا أمر أساسي لأن البلد يتطلب تضافر كل الجهود”.

وقال ميقاتي: “لا يمكن حل المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم. وكما قلت في أكثر من مناسبة، الوضع غير سليم ولكن إذا لم نتحد جميعا لإيجاد الحلول، فلا يمكننا الخروج من الأزمة”. وتابع: “من مهمات الحكومة إجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن أن أنساق إلى الاستقالة كي لا تكون مبررا لتعطيل الانتخابات، ولن أكون سببا لتعطيل الاقتراع، ولهذا السبب لن أقدم على الاستقالة”.