فوز” التجارة” و”منشآت” و”مسك” بجوائز عالمية

الرياض- البلاد

فازت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ومؤسسة محمد بن سلمان “مسك” بثلاثة فروع من جائزة The Compass Award، التي تُمنح للأنظمة الريادية العالمية للأفراد أو المنظمات أو المجتمعات التي لها تأثير كبير على المستوى الدولي في تمكين رواد الأعمال من تأسيس شركات ناشئة ونموها حول العالم.

وأقامت الشبكة العالمية لريادة الأعمال أمس، حفل توزيع الجوائز على هامش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي يختتم اليوم أعماله في الرياض.

وفازت وزارة التجارة بجائزة (ONE GLOBAL ECOSYSTEM AWARD)، التي تُمنح للمنظمات التي كان لها تأثير في ربط مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الذين يساعدون رواد الأعمال على البدء بنشاطهم التجاري والتوسع في أعمالهم حول العالم، فيما فازت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بجائزة (BRAND CHAMPION AWARD)، التي تُمنح لأعضاء الشبكة العالمية لريادة الأعمال التي تجسد وتعكس العلامة التجارية للشبكة بشكل أفضل،عن طريق تنفيذ برامج ومبادرات مؤثرة في التنفيذ والالتزام بمنهجية تتسم بالإبداع والابتكار لإدخال برامج جديدة.

وفازت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” بجائزة Startup Competition of the Year، التي تُمنح إلى المنظمات التي أدارت أفضل حملة شاملة على النطاق الوطني، والطرق الإبداعية للوصول إلى شرائح جديدة من حيث التأثير في الجمهور المستهدف في البرامج الشريكة والفرص الأخرى داخل نظام ريادة الأعمال.

ويتضمن المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، معرضًا مصاحبًا، وورش عمل وأقسامًا للابتكار، ويتيح فرصة مهمة لصناع السياسات للاستماع لرواد الأعمال،وفهم التحديات التي تواجههم، مما يسهم في صياغة بيئة ريادية عالمية موحدة أكثر استدامة ومرونة، إلى جانب إتاحة الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء مع نظرائهم من أنحاء العالم والاستفادة من تجاربهم، والاستماع لأهم الخبراء العالميين في هذا المجال.