فرسان الصفة يبادرون بدعم ورعاية حلقات تعليم القرآن الكريم

البلاد/ مها العواودة

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، واستمراراً للعطاء في رحاب مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، دشن فريق فرسان الصفة التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة ، مبادرة دعم ورعاية “حلقات بر الوالدين “و دعم ورعاية “حلقات تاج الكرامة” حيث تم الدشين في مقر جمعية المركز الخيري لتعلم القرآن الكريم وعلومه (تعلم) بالمدينة المنورة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٨/١٤٤٣

والجدير ذكره أن حلقات بر الوالدين الخمسة مقرها في مسجد السلام ، وحلقات تاج الكرامة مقرها في جامع نايف الرويثي خلال شهر رمضان المبارك.