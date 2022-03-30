المحليات

فرسان الصفة يبادرون بدعم ورعاية حلقات تعليم القرآن الكريم

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1443 هـ      30 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد/ مها العواودة

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، واستمراراً للعطاء في رحاب مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، دشن فريق فرسان الصفة التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة ، مبادرة دعم ورعاية “حلقات بر الوالدين “و دعم ورعاية “حلقات تاج الكرامة” حيث تم الدشين في مقر جمعية المركز الخيري لتعلم القرآن الكريم وعلومه (تعلم) بالمدينة المنورة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٨/١٤٤٣

والجدير ذكره أن حلقات بر الوالدين الخمسة مقرها في مسجد السلام ، وحلقات تاج الكرامة مقرها في جامع نايف الرويثي خلال شهر رمضان المبارك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *