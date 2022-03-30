“رئاسة الحرمين” ترفع خطتها التشغيلية لرمضان إلى مقام خادم الحرمين وولي عهده

البلاد : متابعات

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خطة الرئاسة التشغيلية لموسم رمضان المبارك 1443هـ.

وبين أن خادم الحرمين الشريفين يتابع عن كثب جميع الأعمال والبرامج التي تقدم لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، مبيناً أن الخطة نتاج التوجيهات الحكيمة والسديدة للقيادة الرشيدة والعناية الفائقة التي توليها المملكة العربية السعودية وحكامها للحرمين الشريفين وقاصديهما، وحرصها على توفير كافة الإمكانات بأفضل المقاييس وأحدث المواصفات التقنية والفنية.

وقدم الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين على متابعته الدؤوبة وحرصه على راحة قاصدي بيت الله الحرم ، مشيراً إلى أن العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما هو سمة ولاة أمر هذه البلاد المباركة ومن أبرز مآثرهم، ‏سائلاً الله -العلي القدير- أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان، وأن يجعلها شامخة عزيزة إلى يوم الدين.

كما رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، إلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خطة الرئاسة التشغيلية في شهر رمضان المبارك 1443 هـ.

وأكد أن سموه الكريم له جهود مباركة، ودعم كريم في خدمة الحرمين الشريفين والوقوف على شؤونهما، مشيرا إلى أن هذا النهج سنة حميدة لولاة الأمر – حفظهم الله – منذ عهد المؤسس – طيب الله ثراه – .

وأشار أن سموه الكريم أولى الحرمين الشريفين وقاصديهما عناية بالغة ودعما لا محدود تتخلله العناية بجودة الخدمات وانتقائها لمواكبة رؤية المملكة2030 .

واختتم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالدعاء لسموه الكريم بأن يجزيه خير الجزاء وأن يكلل جهوده المباركة بالتوفيق والنجاح.