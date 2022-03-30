تعليم المملكة يحقق 3 جوائز في حفل تكريم المدارس الفائزة بالتميز المدرسي

جدة : البلاد

برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي؛ أقام مكتب التربية العربي لدول الخليج في محافظة جدة اليوم، احتفاليةً لتكريم المدارس الفائزة بجائزة مكتب التربية العربي للتميز المدرسي في دورته الأولى للدول الأعضاء بالمكتب.

وأكد وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل خلال حضوره حفل التكريم نيابة عن معالي وزير التعليم، حرص المملكة على استضافة الجائزة، مبيناً أنها ستكون ذات أثر إيجابي على المجتمع التعليمي، لا سيما أنها تستهدف المدرسة، وتعنى بتصحيح المسار والوصول للأهداف المنشودة تحت دعم ورعاية الدول الأعضاء، حيث حقّقت المملكة الفوز بجميع فئات الجائزة “الذهبية والفضية والبرونزية”،

وفازت بالفئة الذهبية الثانوية الثالثة عشرة بنجران للبنات، فيما فازت بجائزة الفئة الفضية الثانوية الأولى بنات لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، وبالفئة البرونزية فازت ثانوية الملك عبدالعزيز بالنماص للبنين.

يذكر أن الحفل قد شهد حضور أعضاء المجلس التنفيذي وكلاء وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب.