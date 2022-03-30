“الزكاة والضريبة والجمارك” تحصد 4 جوائز ذهبية من جوائز “ستيفي”

الرياض : البلاد

حصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على 4 جوائز ذهبية من جوائز “ستيفي” العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك في مجال الابتكار لعام 2022م.

وحققت الهيئة هذه الجوائز نظير نجاحها في تقديم أفضل ابتكار في تنفيذ الفعاليات، وذلك عن حفل تدشين مشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، إضافة إلى جائزة أخرى ذهبية في مجال الإنتاج والبرامج، وذلك عن فيديو الهيئة الخاص بافتتاح منفذ الربع الخالي.

وفازت الهيئة بأفضل ابتكار في تخطيط وإدارة الحملات الرقمية، وذلك عن حملتها لليوم الوطني 91 إضافةً إلى حملتها التوعوية والإعلامية عن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) التي استمرت أكثر من عام، استهدفت من خلالها رفع الوعي بمتطلبات المرحلة الأولى للفوترة الإلكترونية للمنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وحققت نتائج إيجابية مع بدء تطبيق المشروع, كما أسهمت الحملة الإعلامية المصاحبة لافتتاح منفذ الربع الخالي في تحقيق الجائزة في هذا المجال.

وجاء تحقيق الهيئة للجائزة الذهبية الرابعة من جوائز “ستيفي” لتقديمها أفضل ابتكار في تطبيقات المعلومات التجارية وذلك عن “تطبيق زاتكا” الذي أطلقته الهيئة مؤخرًا، والذي يتضمن العديد من الخدمات التي تساعد المكلفين والعملاء على القيام بخدماتهم والحصول عليها بشكل ذاتي وسريع، الأمر الذي يُسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة عبر حلول رقمية تضمن السرعة والكفاءة.

وتُعد جوائز ستيفي من أكثر الجوائز المرموقة للأعمال الرائدة في العالم لتقدير إنجازات القطاعات والشركات في جميع مجالات أعمالها، إذ تُعد إحدى أكثر الجوائز العالمية المرغوبة، ومن أبرز الجوائز المخصصة لتكريم الابتكار في قطاع الأعمال، وتُعد أيضًا من أهم الجوائز الدولية في مجال الإبداع والتميز المؤسسي والأعمال الدولية، وتكريم وتقدير الإنجازات والإسهامات الإيجابية للمؤسسات المهنية، ويتنافس للحصول على جوائزها العديد من المؤسسات والأفراد والأعمال المتميزة والمبدعة، يمثلون العديد من مختلف دول العالم، ويُحدَد الفائزين بالجوائز من قِبل لجان تحكيمية محترفة من جميع أنحاء العالم، ويضم فريق المحكّمين في الجوائز العديد من المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال والمبتكرين والأكاديميين الأكثر خبرة.