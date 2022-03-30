الحمية السحرية لصحة القلب.. قائمة الأطعمة المطلوبة

صحة القلب هي الغرض الأهم للملايين حيث تسير التغذية الجيدة وصحة القلب جنبا إلى جنب.

فلا يمكن القول إن الشخص الذي يتمتع بصحة قلب جيدة مهمل في طعامه.

لكن هذا لا يكفي، فحمية القلب الصحي تتطلب تناول أطعمة بعينها وتفادي أخرى، بحسب ما يقول موقع عيادة “كليفلاند” الصحية.

ويفضي اتباع حمية مناسبة لصحة القلب إلى تقليص الكوليسترول والكوليسترول الضار، وتقليص مستويات السكر في الدم والدهون الثلاثية.

وعلى سبيل المثال، فإن البوتاسيوم يوجد في الكثير من الخضار والفاكهة، ويمكن أن يحد من ضغط الدم، الذي يؤثر على صحة القلب.

والأهم من ذلك كله، أن اختيار الحمية المناسبة سيؤدي إلى معالجة عوامل خطر الإصابة بمرض القلب ومشاكله.

بكلمات أخرى، إن تناول الطعام الصحي يمكن أن يقلل أو حتى يقضي على فرصة حدوث مشكلات صحية في المستقبل.

والأطعمة المطلوبة في حمية القلب هي على النحو التالي:

الفاكهة

الخضار

المكسرات

الحبوب الكاملة

البروتين الحيواني الخالي من الدهون

السمك الدهون المتحولة

الدهون المشبعة

اللحوم المصنّعة

اللحوم الحمراء

الكربوهيدرات المكررة مثل البسكويت والمخبوزات

المشروبات المحلاة مثل الصودا