الأمير سعود بن جلوي يرعى حفل التخرج الأول لطلاب وطالبات كلية جدة العالمية

جدة – خالد بن مرضاح

رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلَّف مساء اليوم حفل التخرج الأول لطلاب وطالبات كلية جدة العالمية الأهلية وذلك بفندق هيلتون جدة .

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي ثم بدء الحفل بآيات من القرآن الكريم ، شاهد بعدها سموه والحضور عرضا موجزاً وفيلماً تعريفياً عن الكلية ، بدأت بعدها مسيرة الخريجين والخريجات لمرحلتي الماجستير والبكالوريوس .

ثم القى معالي رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي كلمة أعرب فيها شكره وتقديره لسمو الأمير سعود بن جلوي لرعايته حفل ابنائه خريجي كلية جدة العالمية لهذا العام ، مثمنا دعم سموه اللامحدود للكلية وابنائه الطلاب .

وقدّم الدكتور اليوبي التهنئة للطلاب والطالبات الخريجين ولأسرهم بمناسبة هذا التخرج، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في مسيرتهم وخطواتهم ، عادا مسؤولية الوطن امانة على عواتقهم وهم أهل لها .

اثر ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الكلية الدكتور صالح بن جميل ملائكة أكد فيها أن مناسبة اليوم هي علامة بارزة لنجاح وثمار مشروع كلية جدة العالمية والتي كان لنخبة صغيرة فضل وضع بذرة هذه الكلية قبل أحد عشر عاما مضت وهم موجودون هنا اليوم ليشهدوا بوادر ثمار ما ضحوا به لسنوات خلت لم سهلة ولم تخلوا من التحديات الا انها اليوم تؤتي ثمارها.

وأشاد بما يحظى به التعليم الاهلي الجامعي من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، ومن وزارة التعليم بما يتناسب مع تحقيق رؤيا مملكتنا الحبيبة، حتى يصل التعليم بكافة لمراحل متقدمة ومتطورة.

من جهته هنأ عميد الكلية الدكتور طارق بن فؤاد حمدي أبناءه و بناته الخريجين و الخريجات وأولياء أمورهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم العملية وانتظامهم في مسيرة خدمة بلادهم، بمختلف التخصصات العلمية، مثمناً الرعاية الكريمة من صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي وحرصه على إعداد وتأهيل شباب الوطن وتسليحهم بالعلم والمعرفة ، لخدمة دينهم ووطنهم ، عادّاً تخريج هذه الدفعة ثمرةً من ثمار الدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع التعليم من الحكومة الرشيدة .

عقب ألقيت كلمت الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب محمد مندوره عبروا فيها فرحتهم بهذا التخرج للإسهام بخدمة وطنهم في مختلف المجالات، مثمنين جهود أعضاء هيئة التدريس بالكلية على جهودهم وعطائهم لتزويدهم بالعلم والمعرفة ، معربين عن شكرهم وتقديرهم لرعاية سم لحفل تخرجهم .

بعد ذلك كرَّمَ صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي الطلاب الأوائل والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة ،وفي ختام الحفل قدم عميد كلية جدة العالمية هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة