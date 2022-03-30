الرياضة

أندية البريميرليغ تصوّت لصالح 5 تبديلات في المباراة

محمد ابو الوفاaccess_time27 / شعبان / 1443 هـ      30 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
5 تبديلات في الدوري الإنجليزي

يتميز الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا بأنه الوحيد في الدوريات الكبرى الأوروبية الذي يستخدم 3 تبديلات في المباراة الواحدة، في حين أن البقية يستعينون بـ 5 تبديلات.

ورفضت أغلب أندية الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2020-2021 إقرار العمل بـ 5 تبديلات في المباراة الواحدة خلال 3 جلسات تصويت على مدار الموسم.

يومية “غارديان” البريطانية، ذكرت من مصادرها الموثوقة أن هناك ثمة تغيير في أراء مدراء أندية الدوري الإنجليزي، وسيميل الأغلبية إلى العمل بـ 5 تبديلات.

وبلغ عدد الأندية الموافقة على زيادة التبديلات في المباراة إلى خمسة، نحو 14 ناديًا من أصل 20 ينشطون في الدرجة الممتاز الإنجليزية.

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *