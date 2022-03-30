أندية البريميرليغ تصوّت لصالح 5 تبديلات في المباراة

يتميز الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا بأنه الوحيد في الدوريات الكبرى الأوروبية الذي يستخدم 3 تبديلات في المباراة الواحدة، في حين أن البقية يستعينون بـ 5 تبديلات.

ورفضت أغلب أندية الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2020-2021 إقرار العمل بـ 5 تبديلات في المباراة الواحدة خلال 3 جلسات تصويت على مدار الموسم.

يومية “غارديان” البريطانية، ذكرت من مصادرها الموثوقة أن هناك ثمة تغيير في أراء مدراء أندية الدوري الإنجليزي، وسيميل الأغلبية إلى العمل بـ 5 تبديلات.

وبلغ عدد الأندية الموافقة على زيادة التبديلات في المباراة إلى خمسة، نحو 14 ناديًا من أصل 20 ينشطون في الدرجة الممتاز الإنجليزية.