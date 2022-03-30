أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية

الرياض : البلاد

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس الثلاثاء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام 2022 في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، حيث عُزف السلام الملكي، ثم القرآن الكريم، بعدها ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة الجائزة كلمة قال فيها : إنها جائزة الملك فيصل، اسمه فيصل، والفيصل يميّز الحق من الباطل، والجمال من التوحش، والطيّب من السيّء، هكذا عاش وهكذا مضى لا يُشبه أحداً ولايشبه أحد، رحمك الله يافيصل ودامت فيكم ذكراه”.

بعدها أعلن الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل أسماء الفائزين وهم سبع شخصيات وعلماء أسهموا في إثراء البشريّة بإنجازاتهم واكتشافاتهم المهمة وبرزوا في مجالات خدمة الإسلام، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم .

وكانت جائزة خدمة الإسلام لكل من فخامة الرئيس الأسبق لجمهورية تنزانيا المتحدة علي حسن مويني وللبروفيسور حسن محمود الشافعي، أما جائزة اللغة العربية والأدب فمنحت لكلّ من البروفيسورة سوزان ستيتكيفيتش وللبروفيسور محسن الموسوي.

وجائزة الطبّ للبروفيسور ديفيدلو، وجائزة العلوم للبروفيسور مارتن هايرر وللبروفيسور نادر المصمودي.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد أمين عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية وعدد من أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة.