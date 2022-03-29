وزارة الدفاع توقع مذكرة تعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية

الرياض : البلاد

وقّعت وزارة الدفاع ممثلة ببرنامج «اعتزاز» مذكرة تعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية، لتعزيز مجالات وأطر التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري.

وقع المذكرة من جانب وزارة الدفاع كبير الموظفين التنفيذيين المهندس محمد بن فيصل بن معمر، ومن جانب اتحاد الغرف السعودية رئيس اتحاد الغرف عجلان بن عبدالعزيز العجلان.

وتهدف المذكرة إلى تمكين منشآت القطاع الخاص منتسبي الغرف التجارية من الإسهام في تقديم المبادرات والبرامج والمنتجات والخدمات المختلفة لمستفيدي برنامج «اعتزاز» من منسوبي وزارة الدفاع وعائلاتهم ممن هم على رأس العمل، والمتقاعدين، والمصابين، وذوي الشهداء.

وتأتي هذه المذكرة امتداداً لدور وزارة الدفاع في تعزيز شراكات برنامج «اعتزاز» مع القطاعين العام والخاص، لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المتنوعة لمستفيدي برنامج «اعتزاز»، أحد البرامج الإستراتيجية لدى الوزارة، بهدف رفع مستوى التقدير والاعتزاز لمنسوبي الوزارة.