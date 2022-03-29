 “كفو”.. لـ”المهندس ومبهم” تشعل الجوهرة

جدة – هاني البشر

استطاع الملحن السعودي الشاب المشهور باسم “مبهم”، تحقيق نجاحاتٍ كبيرة في المجال الفني في فترة وجيزة، مع أمير الطرب الفنان عبدالمجيد عبدالله والفنان راشد الفارس وغيرهما حيث قدَّم ألحاناً استثنائية لا تنسى لكبار الفنانينز وقدَّم مبهم لحنه الأخير للفنان الكبير ماجد المهندس في عمل وطني مهدى للمنتخب السعودي بمناسبة التأهل السادس لنهائيات كأس العالم، وقد حصلت ” البلاد ” على نسخة من العمل بشكل حصري.

وترنَّم ماجد المهندس من ألحان الموسيقار المبدع مبهم في أغنية” كفو” التي كتب كلماتها الشاعر فهد المساعد.. وتقول.. ” كفو ولا أحدٍ قدّك

تكسب ويخسر ندك

الصعب.. صعب يردك

الله عليك سعودي

لا استصعبوها غيرك

أقبلت وأقبل خيرك

وبيّن مدى تأثيرك

عز وفخر ياسعودي

الدرب لامن طول

كلٍ عليك يعوّل

وماترضى غير الأول

عوايدك ياسعودي

طبع السحايب طبعك

وصافي المشارب نبعك

وتفخر بفعلك ربعك

هذا العشم ياسعودي

الراس عالي همه

والعرق أخضر دمه

وإن قلت شي تتمه

قول وفعل ياسعودي

لك في المحافل اسمك

والقسم الأكبر قسمك

والحسم دايم حسمك

يحق لك يا سعودي “… كما أبدع مبهم في تلحين عددٍ من الأغنيات التي حققت رواجا كبيرا في الوطن العربي عموما والخليج خصوصا، وفي السعودية استثنائيا، ومن ضمن أعمال الملحن مبهم أغنية” حن الغريب ، و يا ابن الأوادم ، ومعك معك ( وطنية ) ، وياصبر ، والحال حالك” والعديد من الأعمال.