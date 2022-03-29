«سند الخيرية» تكرم شركاء النجاح

الرياض- البلاد

أقامت جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان ، حفل تكريم الداعمين لعام 2020-2021، بحضور الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك في مقر الشركة السعودية للكهرباء بالرياض.

وأكدت الجمعية حرصها على تنظيم حفل الداعمين سنوياً إيماناً منها بأهمية الدور الذي يُبذل من قبل الجهات الداعمة لتحقيق أهداف الجمعية، و المساهمة في تفعيل البرامج والخدمات والتأثير الذي يعود على تطوير تلك البرامج مما يسهم في تقديم الدعم وتوسيع الخدمات لصالح الأطفال المرضى بالسرطان وذويهم.

ورحبت سموه الأميرة عادلة بنت عبدالله، في كلمة لها بالجهات الداعمة لجمعيةِ سند الخيرية، والمساندين لها في تحقيقِ أهدافها الإنسانية السامية، تجاه أطفالها المصابين بالسرطان، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى من خلالِ هذا الحفل التكريمي إلى التعبيرِ عن تقديرِها لما يقدمه الداعمون من مؤازرةٍ للجمعية، والشكر لهُم كونهم قدوة في تحمّل المسؤولية المجتمعية مؤمنين برسالةِ جمعيةِ سند الرامية إلى تطويرِ الخدماتِ المقدمة للأطفال.