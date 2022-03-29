الرياضة جمعية أصدقاء تبدأ تجهيز “السلة الرمضانية” بالشراكة مع اتحاد القدم

الرياض- البلاد أعلنت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية البدء في مرحلة تجهيز السلال الغذائية الرمضانية “سلة أصدقاء” بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك تمهيداً للبدء في توزيعها على مستفيدي الجمعية من اللاعبين القدامى وأسرهم، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، وذلك ضمن خدمات الدعم الغذائي بمسار المساندة، حيث تسعى من خلاله الجمعية إلى تخفيف الأعباء الحياتية على مستفيديها وتأمين حياة كريمة تليق بهم. وانتهت جمعية “أصدقاء” خلال اليومين الماضيين من استقبال الدفعة الأولى من المواد الغذائية التي سيعمل فريق الجمعية على تجهيزها في السلة الرمضانية المحددة بأصناف معيّنة متوائمة مع متطلبات الشهر الكريم وخصوصية موائده لدى الأسر السعودية التي تتطلب أصنافا غذائية محددة تثقل كاهل ربّ الأسرة في سبيل توفيرها لأسرته، حيث دأبت الجمعية في كل عام على تأمين هذه السلال الغذائية وتوزيعها على دفعات خلال شهر رمضان بمشاركة منسوبي الجمعية إلى جانب المتطوعين والمتطوعات. بدوره، قدم عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رئيس اللجنة التنفيذية، والأمين العام فهيد بن جعيري الدوسري شكره لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركتهم ودعمهم لـ “سلة أصدقاء” الرمضانية من منطلق مسؤوليتهم الاجتماعية، موضحاً أن توزيع هذه السلال الغذائية يأتي من منطلق حرص الجمعية على تأمين حياة كريمة للاعبين القدامى وأسرهم، ومساندتهم في توفير الاحتياجات الغذائية لأسرهم، مبيناً أن هذه الدفعة تمثل الدفعة الأولى التي تسبق شهر الخير، لما لهذا الشهر من خصوصه في نوعيّة الغذاء لدى الأسر السعودية، على أن يعقبها دفعات أخرى تضمن تغطية الاحتياج الغذائي للمستفيدين طيلة الشهر الفضيل، مؤكداً بأن الدعم الغذائي يمتد على مدار العام كخدمةٍ ثابتة ضمن مسار المساندة أحد المسارات الرئيسة التي عملت عليها “أصدقاء” منذ تأسيسها.