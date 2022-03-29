تكامل رقمي بين سدايا والصندوق العقاري

الرياض- البلاد

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مذكرة تعاون أمس مع صندوق التنمية العقارية؛ بهدف تعزيز التكامل الرقمي، وتبادل المعلومات، وتحديث البيانات لمستفيدي الدعم السكني، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتسهيل امتلاك المواطنين للمسكن، ورفع نسبته إلى 70% بحلول عام 2030م، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

وقع المذكرة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة مستفيدي الدعم السكني بكل سهولة وموثوقية ومرونة عالية في رحلة تملك المسكن الملائم، انطلاقًا من سعي سدايا لدعم الجهود الحكومية، وتعظيم أثر البيانات والذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث ستعمل عبر مذكرة التعاون على دعم جهود صندوق التنمية العقارية بتوفير البنية التحتية المتطورة، وتطبيق أفضل حلول البيانات والذكاء الاصطناعي بما يخدم أهداف الصندوق واستدامته وخدمة المستفيدين من خدماته.