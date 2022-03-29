تخريج الدفعة ( 71 ) من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية

الرياض : البلاد

احتفل معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية اليوم، بتخريج الدفعة ( 71) من طلبة المعهد، بحضور معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد بن عبدالرحمن أبوعساف، وقادة الوحدات العسكرية بالمنطقة الشرقية، وأركانات المعهد في مقر المعهد بالدمام.

وألقى قائد معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة قال فيها:”إن معهد الدراسات البحرية يواكب المستجدات الحديثة في المجالات الفنية التي تخدم منظومة ومعدات القوات البحرية، مشيراً لامتلاكها منظومات قتاليه عالية التقنية وسيدرب الخريجون للعمل على هذه المنظومات بعد تأهيلهم.

بعد ذلك بدأ الاستعراض العسكري، وسلمت الراية من الرقيب السلف للرقيب الخلف، ثم أدى الخريجون القسم، وأعلنت النتائج العامة للخريجين، حيث تسلم الأوائل والمتفوقون من الطلبة الخريجين جوائزهم من معالي قائد القوات البحرية.