المملكة تستضيف اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية

الرياض : البلاد

استضافت المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية -عبر الاتصال المرئي- اليوم الاجتماع التاسع للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية.

وناقش الاجتماع نتائج الأعمال للفرق الفنية للجنة العربية المتمثلة بمجموعة العمل الخاصة بالإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية والأطر المؤسسية والتنظيمات القانونية، والسياسات والتوعية وبناء القدرات، ومجموعة العمل الخاصة بالبيانات الجغرافية المكانية الأساسية والمعايير، ومجموعة العمل الخاصة بإطار المرجع الجيوديسي، إضافة لمجموعة العمل الخاصة بتكامل المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية.

وشارك في الاجتماع (13) دولة عربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إضافة إلى ممثلين عن سكرتارية لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، كما استضيفت مجموعة من الخبراء الدوليين لعرض إسهامات منظمة الأمم المتحدة والمنشآت الدولية للاطّلاع على أفضل التجارب العربية والعالمية في مجال استخدام وتطوير الأعمال الجغرافية المكانية.

يذكر أن اللجنة العربية أنشئت وفقًا للقرار صادر عن الجلسة الرابعة للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية المنعقدة في نيويورك في 2014م، وتتولى اللجنة تحديد الموضوعات الإقليمية ذات العلاقة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، وتتخذ الإجراءات الضرورية حيالها لتحقيق أقصى فائدة اقتصادية واجتماعية وبيئية.

يشار إلى أنه تم انتخاب المملكة ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيسًا للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية في الاجتماع الأول للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية الذي عُقد في مدينة الرياض، وأعيد انتخاب المملكة لرئاسة وأمانة اللجنة العربية في اجتماع اللجنة العربية السادس الذي أقيم في محافظة جدة .