الفيصل يطلق مبادرة «أخضر مكة»

جدة- البلاد

أطلق الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أمس، مبادرة “أخضر مكة”، بهدف زيادة الغطاء النباتي واستصلاح الأراضي المتدهورة، وحماية الموائل الطبيعية، بجانب رفع الالتزام البيئي والاستفادة من مصادر المياه.

وتهدف مبادرة “أخضر مكة”، التي أطلق فكرتها سمو أمير المنطقة سعيًا للاستدامة البيئية، وتتبناها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والجهات ذات العلاقة، لصنع تحول واقعي في منطقة مكة المكرمة من خلال تهيئة بيئة سالمة لسكان مكة ومحافظاتها وضواحيها من انعكاسات غياب الغطاء النباتي، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي وتفعيل مشاركة الأفراد في استدامة الغطاء النباتي.



وتركز رسالة المبادرة على صناعة مستقبل مستدام، يحمي بيئة المنطقة ويسهم في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030، عبر الالتزام بزيادة الغطاء النباتي وتقليل مستوى الانبعاثات الكربونية إلى أدنى الدرجات. وتتوافق مبادرة “أخضر مكة” مع رؤية المملكة، ومبادرة السعودية الخضراء من خلال إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي على مستوى المنطقة وتنميته، بجانب الحد من التدهور في مناطق المراعي والغابات والأودية، وتطوير المتنزهات الوطنية بالاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية المتاحة، مـن مـصـادر المياه المتجددة، كالاستفادة من مياه الأمطار والبحيرات والسدود، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والـحـد مـن ظـاهـرة التصحر وانـجـراف التربة، وزحـف الرمال وفقدان وسائل الحياة الفطرية، والمساهمة في التكيف مع التغير المناخي، والتعاون في تطوير واستثمار المتنزهات الوطنية.