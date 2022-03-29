الصندوق السعودي للتنمية يضع حجر الأساس لمشروع طريق في جمهورية القمر المتحدة

موروني : واس

وضع الصندوق السعودي للتنمية اليوم، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل طريق متسامودو – سيما بطول 30 كم في جزيرة أنجوان بجمهورية القمر المتحدة، ويموّله الصندوق بقرضٍ تنموي ميسّر بقيمة إجمالية تقدّر بـ 17 مليون دولار.

ورأس وفد الصندوق السعودي للتنمية مديرإدارة عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بندر بن عبدالله العبيد، بحضور معالي عمر مغموري الأمين العام للحكومة القُمرية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى القمر المتحدة الدكتور عطالله بن زايد الزايد، بالإضافة إلى محافظ جزيرة أنجوان أنيس شمس، ومعالي وزير المالية كمال الدين صيف، ومعالي وزير النقل أفريتان من جانب القمر المتحدة، وعدد من المسؤولين.

#الصندوق_السعودي_للتنمية يضع حجر الأساس لمشروع طريق في جمهورية القمر المتحدةhttps://t.co/3TqZBNJ9Rc pic.twitter.com/wlDGgeyIwW — صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 29, 2022

وألقى العبيد كلمة بمناسبة وضع حجر الأساس، قدّم فيها شكره لفخامة رئيس الجمهورية والمسؤولين في القمر المتحدة على دعوتهم وحسن استقبالهم، مشيراً إلى أن المشاركة في هذه المناسبة التي تختص بوضع حجر الأساس لمشروعٍ حيوي في قطاع النقل والمواصلات، بوصفه أحد المشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، ويهدف المشروع إلى الإسهام في الحفاظ على مستوى التبادلات التجارية الداخلية لجزيرة أنجوان، وتحسين مستوى سلامة الطرق، ودعم نقل البضائع التجارية، والنمو الاجتماعي والاقتصادي في جمهورية القمر المتحدة، ورفع جودة النقل لتعزيزه على النمو المستدام.

ومن جانبه، ثمّن الأمين العام للحكومة القُمرية جهود حكومة المملكة العربية السعودية في دعم القطاعات الإنمائية في القمر المتحدة، مشيدًا بالأعمال والأنشطة التنموية التي يقوم بها الصندوق، وعلى وجه الخصوص مشروع إعادة تأهيل طريق متسامودو – سيما، الذي يسهم في تعزيز قطاع النقل والمواصلات وتطويره لاستدامته، وأشار معاليه إلى أن هذه المشاريع تشكّل أهمية كبيرة لحياة الكثير من المستفيدين، إضافة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

كما اجتمع وفد الصندوق بمعالي وزير المالية في القمر المتحدة السيد كمال الدين صيف، بحضور سفير المملكة لدى القمر المتحدة الدكتور عطالله الزايد، لمناقشة أعمال مشاريع الصندوق التي يمولها في جزيرتي موروني وأنجوان.

وسيختتم الوفد زيارته لجمهورية القمر المتحدة بجولات ميدانية للمشاريع التنموية التي مولها الصندوق على مدى السنوات الماضية، بعدما اكتملت تنفيذ أعمالها.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قد موّل منذ 1981م (4) مشاريع إنمائية عبر قروض تنموية ميسّرة تجاوزت قيمتها (61) مليون دولار، فيما قدمت حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق بـ(5) منح كريمة بقيمة تقدّر بأكثر من 83 مليون دولار، في قطاعات النقل والمواصلات والتعليم والصحة والإسكان والتنمية الحضرية، للإسهام في دعم وتطوير البنية التحتية والنهوض بالمجتمعات، وكذلك التقدم الاجتماعي والاقتصادي نحو النمو والازدهار، لتحقيق فوائد حقيقية وملموسة للمستفيدين في القمر المتحدة.