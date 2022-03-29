السماح بدخول الأطعمة الجافة للحرمين

مكة المكرمة : البلاد

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالسماح بدخول “الأطعمة الجافة” كالخبز والأجبان وما في حكمها من الأطعمة وفق الإجراءات النظامية وعلى ضوء معايير الصحة والسلامة المراعية لنظافة الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد على كافة وكالات وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المعنية أهمية توحيد الجهود لإنجاح كافة محاور الخطة التشغيلية لموسم رمضان ورفع كفاءة الخدمات الميدانية بما يتماشى مع رفع الإجراءات الاحترازية وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو التميز الخدمي لقاصدي الحرمين الشريفين.