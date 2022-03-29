الرياضة الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال

جدة- البلاد التقى الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز العنزي اليوم في جدة، مع رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المتنوع كريث براون، والمدير التنفيذي في الاتحاد الدولي مدير آسيا، وسام أبي نادر، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالعزيز جليدان. جرى خلال اللقاء بحث سُبل تطوير رياضة فنون القتال المتنوع في المملكة وبحث التعاون بين الاتحاد الدولي والمملكة وذلك بما يحقق المصالح المشتركة. حضر اللقاء المدير التنفيذي للتسويق والتواصل المؤسسي باللجنة الأولبمية والبارالمبية عبدالعزيز البقوص، وأخصائي العلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية والبارالمبية بدر الدغيثر والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي المكلف عبدالله الهزاع.