الرياضة الاتحاد العربي لرواد الرياضة ينظم دورة عن اكتشاف المواهب في عمان

متابعة- خالد مرضاح

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد العربي لرواد الرياضة في العاصمة الأردنية عمان، بعنوان اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في الرياضة المدرسية، وتستمر حتى يوم غد الأربعاء 30 مارس 2022، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين في علوم الرياضة في الوطن العربي، ويحضرها جمع كبير من الاتحاد واللجان الأولمبية العربية والجهات المهتمة والرياضيين والرياضيات وطلاب وطالبات الكليات الرياضية. ويرأس هذه الدورة رئيس الاتحاد العربي لرواد الرياضة الدكتور محمد الرويشد، بحضور نائب الرئيس الدكتور إبراهيم السكار، والأمين العام للاتحاد الدكتور عبدالله البار، والمستشار العلمي للاتحاد، الدكتور إبراهيم بني سلامة، والأعضاء والعضوات، وضيوف الاتحاد من داخل وخارج الأردن. وتحدث في الدورة، المحاضرون الدكتور عبد السلام جابر، والأستاذ الدكتور إبراهيم حرافشة، والدكتور هيثم هياجنة، حول 4 محاور، حيث ناقشوا في اليوم الأول موضوع الرياضة المدرسية، وأهميتها وأهدافها، وسمات وخصائص الموهبة الرياضية، تلتها ورشة عمل ثم اجتماع اللجنة المشرفة. وفي اليوم الثاني، تم نقاش موضوع أساليب ووسائل اكتشاف ورعاية المواهب الرياضة، تلتها ورشة عمل. وفي اليوم الثالث تم مناقشة موضوع المعايير الصحية المستخدمة في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ثم ورشة عمل. وفي اليوم الرابع والأخير سيتم نقاش موضوع سبل تعزيز العلاقة بين الرياضة المدرسية والرياضية الوطنية، ثم يقام الحفل الختامي.

وتتضمن الدورة لقاءات تعارفية ومسابقات ثقافية وأنشطة رياضية ورحلات استطلاع مفيدة.