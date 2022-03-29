الرياضة

اختتام فعاليات الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة في القاهرة

صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1443 هـ      29 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – رانيا الوجيه
اختتمت فعاليات الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية، في نسخته الأولى، بحضور كوكبة من القياديات والخبرات الرياضيه وأعلام الرياضة النسائية.

ففي اليوم الأول 23 مارس في كولدان توليب أقيمت ندوة تجارب ملهمة لرياضة المرأة العربية.
بدأت الندوة بكلمة الشيخة حياة آل خليف، نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، حيث أأشارت إلى أن المرأة العربية أكدت على استحقاقها وإصرارها على حقها.

وأكدت آل خليفة، أنها تطمح في أن يكون للمرأة ٥٠٪ من الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية ، وأن تكون المساحة المخصصة للمرأة مثل المساحة المخصصة للرجل.
وأضافت نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، أن الكوتة النسائية داخل الاتحادات الرياضية هي شيء مؤقت ولفترة معينة، ولكن يجب أن تأتي المرأة عبر الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.
ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في المجالات المختلفة للرياضة سواء في مجال الممارسة العالمية والأولمبية، أو في مجالات الإدارة الرياضية.

 

وقد تم عرض نماذج مختلفة من التجارب الناجحة للرياضيات العربيات، وتكريم القيادات النسائية الرياضية في مختلف الدول العربية واللاعبات العربيات الحاصلات على الميداليات الأولمبية في كل الدول العربية على مدار التاريخ الأولمبي.
بدورها، أعربت سناء بنت حمد بن سعود البوسعيدية رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين عن سعادتها بتواجدها فى مصر.
وقالت خلال كلمة ألقتها بالجلسة الثانية بالملتقى الأول لرياضة المرأة العربية، إنه تم إشهار لجنة رياضة المرأة بسلطنة عمان فى عام 2004.

وأشارت إلى أن المرأة العمانية بدأت فى المشاركة فى المنافسات الخليجية وخلال العام الماضى وأعطيت فرصة للنساء بالتواجد فى مجالس إدارت الأندية ما أتاح الفرصة للنساء لممارسة الرياضة في الأندية.
يذكر أن الملتقى عرض نماذج مختلفة من التجارب الناجحة وتكريم القيادات النسائية الرياضية فى مختلف الدول العربية واللاعبات العربيات الحاصلات على ميداليات أولمبية فى كل الدول العربية على مدار التاريخ الأولمبي.

نس الطاولة وعضو اللجنة الاولمبية البحرينية ورئيس لجنة المرأة باتحاد اللجان الأولمبية العربية ورئيس لجنة الرياضة بدول مجلس التعاون الخليجى وإسراء السنهورى رئيس الاتحاد المصرى السابق للتنس ونائب رئيس الاتحاد الافريقى للعبة ورئيس منطقة شمال افريقيا وامين عام الاتحاد العربى للعبة وعضو لجنة المرأة بالاتحاد الدولى للعبة سابقا، وفوزية على صحفية وكاتبة ومعدة برامج تليفزيون، وسناء بنت حمد بن سعود البوسعيدية رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين، ولينا خالد آل معينا، شريك تنفيذى بشركة جدة يونايتد ونائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع ومستشار جامعة UBT، ونادية عبد الحميد مدرب منتخب مصر للملاكمة للرجال والسيدات وعضو الاتحاد الدولى للملاكمة ومستشار الملاكمة باللجنة الأولمبية الدولية وأفضل مدرب عربى عام
2018، وماجدة الهلباوى نائب رئيس النادى الأولمبي، والدكتورة سحر عبد الحق مستشار نادى النصر وعضو لجنة المرأة باللجنة الأولمبية ورئيس لجنة الباراتيكوندو، والمهندسة مى عاطف عضو مجلس ادارة النادى الأهلى.

كما شهد مقر جامعة الدول العربية، ختام ملتقى رياضة المرأة العربية الأول، في حضور كوكبة من البطلات والقيادات الرياضية من السيدات في الدول العربية.

حيث رحب الدكتور فراج العجمي، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، بالمشاركين في ملتقى رياضة المرأة العربية، مؤكداً كل الدعم للمرأة للوصول لأعلى المناصب الادارية.
من جانبه، أكد الدكتور خالد الهميم، المدير التنفيذي لملتقى رياضة المرأة العربية أن هذا الحدث كان مجرد حلم يراود الجميع والأن أصبح واقعا ملموسا من أجل وصول المرأة العربية إلى أعلى المناصب القيادية ومنصات التتويج.

لينا آل معينا: فخورة  بتكريمي بالملتقى

وقد تم خلال الملتقى تكريم عدد من النجمات العربيات والمهتمات بالرياضة النسائية، وكان منهن السعودية، لينا خالد آل معينا، شريك تنفيذي لجدة يونايتد وعضو مجلس الشورى السعودي السابق، و مستشار جامعة الـ UBT.

وقالت لينا آل معينا: سعيدة وفخورة بتكريمى خلال الملتقى وأعتبره تكريما لكل السعوديات، خاصة أن الملتقى يعكس دور المرأة فى المجتمع عامة، وعلى المستوى الرياضى خاصة، ويكشف مدى أهمية الدور الذى تقوم حتى تصل إلى المنصات القيادية ومنصات التتويج.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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