اختتام فعاليات الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة في القاهرة

جدة – رانيا الوجيه
اختتمت فعاليات الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية، في نسخته الأولى، بحضور كوكبة من القياديات والخبرات الرياضيه وأعلام الرياضة النسائية.
ففي اليوم الأول 23 مارس في كولدان توليب أقيمت ندوة تجارب ملهمة لرياضة المرأة العربية.
بدأت الندوة بكلمة الشيخة حياة آل خليف، نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، حيث أأشارت إلى أن المرأة العربية أكدت على استحقاقها وإصرارها على حقها.
وأكدت آل خليفة، أنها تطمح في أن يكون للمرأة ٥٠٪ من الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية ، وأن تكون المساحة المخصصة للمرأة مثل المساحة المخصصة للرجل.
وأضافت نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، أن الكوتة النسائية داخل الاتحادات الرياضية هي شيء مؤقت ولفترة معينة، ولكن يجب أن تأتي المرأة عبر الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.
ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في المجالات المختلفة للرياضة سواء في مجال الممارسة العالمية والأولمبية، أو في مجالات الإدارة الرياضية.