أمير مكة يشرف مئوية «أم القرى»

جدة – البلاد

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- يشرف الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، غدا ،حفل وزارة الإعلام بمناسبة مرور 100 عام هجري على إصدار جريدة أم القرى؛ والتي واكبت نهضة وتطور الإعلام السعودي بكافة وسائله ، بحضور عدد من الأمراء والوزراء ونخبة من رجال الفكر والأدب والإعلام.

وقد صدر العدد الأول من الجريدة في 15 جمادى الأولى عام 1343هـ، في عهد جلالة الملك عبدالعزيز –رحمه الله- والتي تعدُّ من أهم وأعرق الجرائد السعودية كمرجع إعلامي محفور في ذاكرة التاريخ السعودي؛ واستطاعت بدعم القيادة الرشيدة –أيدها الله-، ومتابعة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تغيير حلتها بما يتناسب مع التغيرات التقنية الحديثة، والتركيز على مواكبة التطور في الحقل الإعلامي.

ومرت الجريدة التي تعد أول جريدة صدرت في المملكة كجريدة رسمية للبلاد؛ بمراحل تطور ، محافظة على هويتها كنموذج للحراك الإعلامي في المملكة، ومعبرةً عن النهضة التي قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله-؛ وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-.