أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

المدينة المنورة : واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الاجتماع الأول لأعضاء مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لعام 1443هـ.

وجرى خلال الاجتماع الموافقة على إنشاء (مركز الرقمنة والفهرسة)، الذي يُعنى برقمنة ما يحتويه المجمع من مخطوطات وكتب نادرة ومقتنيات ثمينة وفهرستها، وفق المعايير المعتمدة، وكذلك الموافقة على إنشاء (مركز الترميم والتعقيم والتجليد)، الذي يُعنى بالمحافظة على المخطوطات والوثائق التاريخية والكتب النادرة والمقتنيات الثمينة التي يحتويها المجمع.

كما تضمن الاجتماع الموافقة على إنشاء (مجلة مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية)، وهي مجلة علمية محكمة لنشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال المجمع.

وأوضح أمين عام مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية الدكتور فهد الوهبي، أن أعضاء المجلس اطلعوا على مشروع (المستودع الرقمي) الذي يعمل عليه المجمع، وسيتاح من خلاله الاطلاع على محتويات المكتبات الوقفية، وتسهيل الوصول إليها بأشكال متعددة، وفق معايير علمية، بما يحقق أهداف المجمع ورؤيته، مُعربًا عن شكره لسمو أمير المنطقة، على اهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة، وتوجيهاته السديدة لكل ما من شأنه إظهار وإبراز الإرث الحضاري للمدينة المنورة، وإبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.